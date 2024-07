Apple iPhone 15 in super offerta: con PayPal lo paghi in tre rate da 227€

L’Apple iPhone 15 da 128GB è attualmente disponibile su eBay a un prezzo imperdibile: usando il codice sconto “PSPRLUG24”, può essere tuo a soli 682,99€. Scegliendo PayPal come metodo di pagamento, potrai spezzare l’importo in tre pagamenti mensili. Insomma, oggi lo paghi solo 227€.

L’iPhone 15 è dotato del chip A16 Bionic, lo stesso utilizzato nell’iPhone 14 Pro, che offre prestazioni elevate grazie alla sua CPU a 6 core, GPU a 5 core e un motore neurale a 16 core. Questo chipset garantisce una gestione fluida delle applicazioni più esigenti, dai giochi alla modifica di video in 4K, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo potente e versatile.

Una delle principali novità del design dell’iPhone 15 è la Dynamic Island, che sostituisce il tradizionale notch e che nella generazione 14 era un’esclusiva dei modelli Pro. Questa innovazione non solo migliora l’estetica del dispositivo, ma aggiunge anche funzionalità interattive che rendono l’uso quotidiano più intuitivo e coinvolgente. Unica nota dolente sul refresh rate, che è ancora fermo a 60Hz.

Il comparto fotografico dell’iPhone 15 ha subito un importante miglioramento con l’introduzione di una fotocamera principale da 48MP, capace di catturare immagini dettagliate e nitide. Questo sensore utilizza una tecnologia a quattro pixel per fornire immagini da 24MP di alta qualità, con migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e un’ampia gamma dinamica grazie allo Smart HDR 5. Inoltre, la fotocamera frontale ha un’ottima resa per i selfie e le videochiamate​.

In termini di batteria, l’iPhone 15 offre una durata che copre l’intera giornata con un uso misto, supportando fino a 20 ore di riproduzione video. La ricarica rapida è disponibile tramite il nuovo cavo USB-C incluso nella confezione, che permette di raggiungere il 50% di carica in circa 30 minuti con un adattatore da 20W. Rimangono ancora pochissime scorte: non farti scappare questa offerta e acquista l’iPhone 15 a soli 682,99€!