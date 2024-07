Apple iPhone 15 (128GB) in offerta: oggi è tuo a soli 769€

L’Apple iPhone 15 da 128 GB è attualmente disponibile su Amazon al prezzo di 769€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo consigliato di 979€. Con questa offerta, il prezzo dell’iPhone 15 torna estremamente vicino al suo minimo storico. Al momento del checkout sarà anche possibile scegliere di dilazionare il pagamento in più rate mensili: ti basterà scegliere Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una qualità visiva eccezionale con una risoluzione elevata e supporto per HDR10 e Dolby Vision, rendendo i contenuti multimediali estremamente vividi e dettagliati. Il pannello OLED assicura neri profondi e un’ampia gamma cromatica, migliorando l’esperienza visiva complessiva.

Sotto il cofano, l’iPhone 15 è alimentato dal chip A16 Bionic, lo stesso presente nei modelli di punta di Apple, garantendo prestazioni elevate in termini di velocità e efficienza energetica. La fotocamera principale da 12 MP con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica dell’immagine permette di scattare foto e registrare video di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità Notte, Deep Fusion e Smart HDR 4 contribuiscono ulteriormente a migliorare la qualità delle immagini, mentre la fotocamera frontale da 12 MP con TrueDepth supporta Face ID e offre eccellenti selfie e videochiamate.

L’iPhone 15 supporta anche la connettività 5G, garantendo velocità di download e upload estremamente rapide. La batteria offre un’autonomia che può durare tutto il giorno con un uso normale, e la ricarica rapida permette di ottenere fino al 50% di carica in circa 30 minuti utilizzando un caricatore da 20W o superiore.

Non rimane ancora molto tempo per approfittare di questa offerta: acquista subito l’iPhone 15 per averlo a soli 769€.