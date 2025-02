Apple iPhone 14 Pro Ricondizionato: scopri come averlo a 554€ su eBay

Oggi in offerta lampo su eBay trovi l’ottimo e potente Apple iPhone 14 Pro Ricondizionato. In condizioni eccellenti, in questo momento lo ottieni a soli 554€! Si tratta di un’occasione imperdibile perché questo smartphone iOS è praticamente come nuovo in tutto e costa davvero pochissimo. Cosa stai aspettando? Mettilo subito in carrello, prima che anche gli ultimi pezzi finiscano.

Una volta aggiunto al carrello, vai alla pagina dei metodi di pagamento. Qui inserisci il Coupon REFURBEWEEK25 nell’apposita casella dei Codici Sconto, all’interno della pagina. In questo modo ottieni il 10% di extra sconto sul prezzo già in promozione, fino a un risparmio massimo di 45€. Niente male vero? Allora non perdere assolutamente questa occasione.

Con eBay tutti i ricondizionati, incluso questo fantastico Apple iPhone 14 Pro, sono stati testati da venditori qualificati e funzionano correttamente. Inoltre, hai anche inclusa la Garanzia Cliente eBay che ti rimborsa se non ricevi l’oggetto. Ma non è tutto. Infatti, con eBay hai la consegna gratuita su tantissime destinazioni in Italia. Questo è il momento giusto per acquistarlo!

Apple iPhone 14 Pro: Ricondizionato Eccellente è meglio

Scegliere un Apple iPhone 14 Pro Ricondizionato ti fa risparmiare ed eBay te ne sta proponendo uno in condizioni eccellenti, in pratica come nuovo. Acquistalo adesso sfruttando il Coupon REFURBEWEEK25! Si tratta di un’ottima occasione, da prendere al volo prima che scompaia, anche a tasso zero. Grazie a questo prodotto hai il massimo della potenza a un prezzo vantaggioso.

iPhone 14 Pro integra il chip A16 Bionic per prestazioni all’avanguardia in ogni occasione. App e giochi scorrono veloci e sono sempre fluidi anche in multitasking. Il display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici offre immagini perfette e ricche di dettagli. Con la tecnologia ProMotion hai un refresh rate fino a 120Hz per il massimo della fluidità.

La tripla fotocamera assicura scatti e riprese professionali in qualsiasi condizione di luce, anche al buio. Cosa stai aspettando? Acquista ora Apple iPhone 14 Pro Ricondizionato a 554€ con REFURBEWEEK25.