Apple iPhone 13 (PRODUCT) RED è in OFFERTA su Amazon!

Apple iPhone 13 (PRODUCT) RED rappresenta il telefono ideale per coloro che vogliono fare la differenza nel mondo. Il suo design elegante e moderno è realizzato con materiali riciclati, contribuendo al programma RED di (RED) e alla lotta contro l’AIDS.

Dal punto di vista delle prestazioni, iPhone 13 (PRODUCT) RED è un autentico gioiello. Il chip A15 Bionic offre prestazioni fulminee, mentre il display Super Retina XDR da 6,1″ regala immagini nitide e brillanti.

La fotocamera costituisce uno dei punti di forza di questo iPhone. Il sistema a doppia fotocamera da 12MP offre un’esperienza fotografica e video straordinaria, con funzioni avanzate come la modalità Cinema, che consente di creare video con profondità di campo variabile e spostamento automatico della messa a fuoco.

Il design dello smartphone è realizzato con materiali riciclati, inclusi alluminio riciclato al 100% per la scocca e vetro riciclato al 100% per il display. Ciò conferisce al telefono una maggiore sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

La modalità Cinema è una funzione rivoluzionaria che consente la creazione di video con profondità di campo variabile e spostamento automatico della messa a fuoco. Questa caratteristica è perfetta per la produzione di video professionali o per esplorare nuove tecniche di ripresa. iPhone 13 (PRODUCT) RED offre, inoltre, una durata della batteria fino a 19 ore di riproduzione video, garantendo un utilizzo senza preoccupazioni per l’intera giornata.

Fai tuo Apple iPhone 13 (PRODUCT) RED in sconto a soli 629,00€ invece di 759,00€!