Al lancio dei futuri iPhone 13 manca ancora un po’, tuttavia leak e indiscrezioni di certo non mancano. Ci sono anche parecchi concept, alcuni troppo futuristici, altri più simili alla possibile realtà. Ecco, l’ultimo pubblicato rappresenta il modello Pro e potrebbe non differire troppo da come sarà effettivamente il flagship.

Apple iPhone 13: bello e potente in questo concept

Un video ben dettagliato sullo smartphone. Una clip che ti consigliamo di guardare perché ricca di immagini e anche di specifiche tecniche.

Anzi, alla fine, il designer fa anche un riassunto delle possibili specifiche tecniche dell’edizione Pro di iPhone 13.

Dando un’occhiata, l’unica specifica che ci sembra un po’ troppo inverosimile è l’assenza di porta Lightning. Difficilmente il colosso americano deciderà di offrire già quest’anno il primo melafonino senza porte. Per il resto, dal display ProMotion, alla batteria più ampia, i dettagli tecnici elencati alla fine di questo video sono più volte stati ribaditi da leak e indiscrezioni: anche la possibilità di avere 1TB di storage interno sembra più concreta che mai.

Sarà questa la scheda tecnica di iPhone 13 Pro? È possibile, intanto, non resta che godere di uno dei video concept più belli dedicati al futuro melafonino.

