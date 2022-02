Apple iPhone 13 a 750 euro: non è un sogno, lo acquisti su eBay

L'offerta del giorno di eBay oggi è il nuovissimo Apple iPhone 13 5G 128GB. Mettilo nel carrello a soli 749,90 euro, invece di 939 euro e aggiudicati questo top di gamma eccezionale. Grazie a eBay puoi acquistarlo al prezzo più basso di sempre. Un'offerta davvero imperdibile per chi non ha ancora deciso di avere tra le mani il nuovo modello della casa di Cupertino. Uno smartphone iOS con i superpoteri. Scopriamo insieme tutti i motivi per cui vale la pena scegliere questo device.

Prezzo da urlo per il nuovo Apple iPhone 13 su eBay

Non avevamo dubbi che, a questo prezzo, Apple iPhone 13 sarebbe stato la proposta del giorno su eBay. Attenzione però, perché come indicato nella descrizione del prodotto, la quantità disponibile è limitata e quindi potrebbe finire in sold out da un momento all'altro. Occorre perciò non perdere tempo e aggiudicarsi quanto prima questo portento della tecnologia. Perché devi assolutamente comprare questo smartphone iOS?

prezzo. Quando mai hai visto il nuovo Apple iPhone 13 5G 128GB in vendita a soli 749,90 euro? Una vera bomba; sistema a doppia fotocamera. Con le nuove fotocamere più evolute di sempre diventerai un professionista dello scatto e delle riprese; design robusto ed elegante. Grazie al Ceramic Shield il tuo nuovo device è più forte e resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone; nuovo chip A15 Bionic che rende tutto più veloce ed efficiente; nuova batteria con una maggiore durata sfruttabile ogni giorno e per tutto il giorno.

Insomma, Apple iPhone 13 è il tuo nuovo superpotere. Resistente all'acqua e alla polvere, ti seguirà ovunque andrai senza temere la pioggia o altri liquidi, come una tazza di tè o di caffè rovesciata. Potresti addirittura portarlo con te sotto la doccia e rispondere a una chiamata in arrivo mentre ti stai lavando.

Scherzi a parte (o quasi), questo nuovo modello di casa Cupertino è davvero incredibile. Prima di concludere dobbiamo menzionare per forza anche il suo nuovo display OLED, il 28% più brillante. Goditi i colori come nella realtà e i film come al cinema. Il display Super Retina XDR ha un'altissima densità di pixel che fa la differenza.

Acquista il tuo nuovo Apple iPhone 13 5G 128GB a soli 749,90 euro, invece di 939 euro e fai l'affare del giorno su eBay.