iPhone 12 al minimo storico su eBay: un'offerta imperdibile

Con eBay oggi puoi fare l'affare del giorno. Acquista il fantastico Apple iPhone 12 5G 128GB a soli 687,90 euro, invece di 889,90 euro. Questo incredibile modello, ancora perfettamente attuale, è al suo minimo storico con un'offerta mai vista fin'ora. Sprigiona tutta la potenza del tuo nuovo smartphone iOS dotato di chip A14 Bionic e goditi ogni particolare grazie al Display Super Retina XDR OLED all screen da 6,1″. Vivi un'esperienza unica e senza pari con questo bolide.

Apple iPhone 12: offerta imperdibile di e Bay

Oggi l'offerta imperdibile di eBay è questo eccezionale iPhone 12 5G 128Gb che acquisti a soli 687,90 euro. Un prezzo davvero impensabile se si ragiona sulle caratteristiche di questo smartphone iOS da urlo. Cosa ha da offrirti questo gioiellino di tecnologia? Ecco 4 buone ragioni per sceglierlo subito:

un chip superpontente, il velocissimo A14 Bionic; la velocità del 5G per streaming, navigazione e trasferimento dati incredibilmente rapidi ed efficaci, senza interruzioni; la resistenza del Ceramic Shield che rende questo smartphone iOS una bomba; un display OLED per goderti qualsiasi cosa venga riprodotta sullo schermo.

Sperimenta la nuova autonomia del tuo iPhone 12, grazie a una batteria che ti regala fino a 17 ore di riproduzione video. Inoltre, il chip A14 Bionic ti permetterà di fare più cose in una sola carica. Ma se è il 5G a preoccuparti, non hai nulla da temere. Quando questa tecnologia non è indispensabile, il consumo intelligente dei dati ti aiuterà a risparmiare batteria autonomamente passando alle reti LTE.

Questo modello ha già il design dai bordi piatti che gli conferisce ancora più eleganza in uno stile unico nel suo genere. Questa soluzione non è solo estetica, ma anche resistente e qualitativa dato che i bordi ridotti permettono al display di occupare tutta la superficie disponibile. Inoltre, è anche certificato di grado IP68, ciò vuol dire che non teme le gocce e nemmeno i liquidi come acqua, caffè, tè o altre bevande.

Fai l'affare del giorno su eBay! Metti nel carrello il tuo nuovo Apple iPhone 12 5G 128GB a soli 687,90 euro, invece di 889,90 euro, ringrazierai questo giorno per molti anni.