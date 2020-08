A partire da oggi e fino a fine agosto, ma soprattutto fino al termine delle unità disponibili: iPhone 11 sottocosto, per accedere all’ultimo terminale di casa Apple ad un prezzo ribassato rispetto agli standard di mercato. Il prezzo di un iPhone 11, a partire da oggi: 659,99 euro nel modello da 64GB, 719,99 euro nel modello da 128GB.

iPhone 11, ecco l’offerta di Agosto

L’offerta speciale è disponibile su eBay, presso un merchant con feedback positivo al 100% e prodotti in arrivo dall’Italia (dunque con consegna garantita in tempi brevi). Si tratta di un ottimo momento per acquistare un iPhone 11 poiché l’offerta estiva andrà a morire quasi in coincidenza con l’evento nel quale Apple preannuncerà la prossima generazione di melafonini (la cui consegna sarà però ritardata fino al mese di ottobre).

Considerando il prezzo vantaggioso di acquisto e la capacità degli iPhone di tenere alto il proprio valore nel tempo, si tratta dunque di una buona soluzione per accedere nelle migliori condizioni possibili ad uno degli smartphone che hanno contrassegnato l’annata 2020. Sul quale c’è poco da aggiungere, ormai: sui top di gamma 2020 sappiamo tutto, anche come hanno affrontato la sfida di una annata tanto complessa.

Non solo: il ciclo di vita della generazione precedente è stata allungata dal lockdown e ora sono probabilmente in molti a chiedersi se aspettare i flagship 2021 o se cedere alle lusinghe degli sconti. Considerando il prezzo attuale, le finestre migliori per l’acquisto potrebbero essere questa e quella natalizia: dal 2021 in poi sapremo cosa propone la nuova generazione e quanto peserà sul prezzo di quella attuale.

