iPad: i tablet di Apple sono gli unici a crescere nel Q3

Durante il Q3 2021 le vendite degli iPad di Apple hanno fatto registrare un nuovo record per il colosso di Cupertino, di fatto portando l'azienda in un territorio in cui tutti gli altri competitor hanno visto crollare le vendite dei propri dispositivi rispetto le prestazioni del terzo trimestre del 2020.

Lo scorso anno, infatti, in piena pandemia da Coronavirus, le vendite dei tablet erano cresciute per tutti i brand a causa dell'incredibile richiesta dovuta allo smart working e alla didattica da casa. A distanza di un anno, però, la situazione si è completamente ribaltata.

Nuovo record di vendite degli iPad di Apple per il Q3

Una nuova analisi di mercato pubblicata da Canalys, infatti, mette nero su bianco una situazione del tutto anomala: le vendite degli iPad di Apple nel Q3 2021 sono esplose nel mercato europeo, mentre Samsung, Lenovo, Huawei e Amazon hanno subito un incredibile arretramento del mercato. Numeri alla mano, Apple ha guadagnato il 33% di vendite in più rispetto al Q3 2020, Samsung ha perso il 53%, Lenovo il 20%, Huawei il 48% e Amazon il 48%.

“Le prestazioni costanti dell'iPad oggi sono dovute all'attenzione dedicata da Apple al mercato dei tablet – si legge nella nota pubblicata da Canalys. Apple continua a lanciare iPad di nuova generazione durante tutto l'anno per soddisfare più fasce di clientela. Nonostante la crisi [dei semiconduttori, ndr.], la catena di approvvigionamento di Apple l'ha protetta dal declino correttivo.”

Infine, l'azienda specializzata in analisi di mercato sottolinea che “con la possibile quarta ondata della pandemia, il recupero economico dell'intera regione è a rischio. Ogni battuta di arresto provocherà seri danni non solo alle aziende di piccola e media dimensione, ma anche alle altre attività che hanno appena iniziato a riaprire.”