Volevi acquistare un dispositivo adatto a più utilizzi? Apple iPad Pro da 12,9 pollici è in offerta su Amazon a soli 1049,00€. Il ribasso del 6% si traduce in uno sconto effettivo di 70,00€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Apple iPad Pro: perché sceglierlo

Con un design lineare ed elegante, Apple iPad Pro da 12,9 pollici non passa inosservato. L’eleganza immancabile di Casa Cupertino è espressa al suo 100% in questo dispositivo oggi in offerta nella versione Grigio Siderale.

Grazie al suo display Liquid Retina Edge to edgte con ampiezza da 12,9 pollici, il device offre un’esperienza visiva molto ampia e alla pari di un notebook. Il TrueTone e la tecnologia ProMotion rendono la visione di contenuti realistica e dettagliata.

Il chip A12Z Bionic on Neural Engine è ciò che rende questo iPad speciale: attraverso la sua implementazione è possibile svolgere un numero infinito di attività. Le prestazioni, inoltre, godono di velocità e potenza per assicurare un feedback senza precedenti.

Spicca poi il comparto fotografico che vanta una doppia fotocamera posteriore che gira video in 4K e vanta uno scanner LiDAR con realtà aumentata potenziata. La fotocamera anteriore, invece, è una lente TrueDepth da 7 megapixel.

iPad Pro può essere abbinato sia alla Apple Pencil per essere utilizzato come una vera e propria tela da disegno o, ancora, alla Magic Keyboard per ottenere un dispositivo simile e potente come a un laptop.

Il taglio di memoria in offerta, infine, è quello da 128 GB.

Puoi acquistare Apple iPad Pro da 12,9 pollici nella colorazione grigio siderale a soli 1049,00€ su Amazon. Acquistalo oggi e ricevilo in pochi giorni se sei abbonato Prime. Le consegne sono gratuite anche in caso di primo acquisto. Il prodotto Apple, infine, è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet