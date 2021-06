Apple iPad Pro 2021 è in offerta su Amazon a soli 853,00€. Il ribasso del 5% rende il prezzo di listino più conveniente mediante uno sconto effettivo di 46,00€.

Un dispositivo che è più di un tablet: Apple iPad Pro 2021

Apple iPad Pro 2021 è un dispositivo che ha dell'incredibile. Tra i più ambiti di Casa Cupertino, consente di avere a portata di mano un prodotto pratico e che permette di spaziare sotto diversi aspetti. Disponibile in colorazione Grigio siderale, ha il design inconfondibile di Apple.

Monta un display Liquid Retina XDR da 11 pollici che rende l'esperienza visiva eccezionale. I colori sono vividi e intensi per garantire sempre la resa massima in qualunque situazione.

Al tuo interno è collocato il Chip Apple M1, la new entry della società e che rende le prestazioni dinamiche e scattanti. Il prodotto, può lavorare in modo egregio anche sotto stress senza mai affrontare rallentamenti. Inoltre il taglio di memoria disponibile è quello da 128 GB.

Tra le caratteristiche degne di nota figura il comparto fotografico che vanta fotocamere Pro e sensore LiDAR utilizzabile in foto, video e realtà aumentata. Il sensore principale è da 12 megapixel mentre il secondario è una lente ultra grandangolare da 10 megapixel. Ovviamente è presente anche una fotocamera frontale TrueDepth per videoconferenze e non solo.

Abbinando il dispositivo ai vari accessori disponibili è concesso esplorare nuovi orizzonti come una scrittura dinamica con la Magic Keyboard o, ancora, una tela da disegno con la Apple Pencil di 2a generazione.

Infine, degna di citazione, è il WiFi 6 che assicura velocità massime in navigazione.

Apple iPad Pro 2021 da 128GB è acquistabile su Amazon a soli 853,00€. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se sei abbonato Prime. Il dispositivo è acquistabile anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

