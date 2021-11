Apple iPad Pro 2021 al PREZZO PIÙ BASSO DI SEMPRE (-179 euro)

Apple iPad Pro 2021 da 12,9 pollici è attualmente uno dei migliori tablet su cui mettere le mani, offerto oggi in colorazione grigio siderale, 512GB di spazio d'archiviazione e performance d'altissimo livello. Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquistalo subito su Amazon in versione Wi-Fi + Cellular, grazie allo sconto del 10% pagherai appena 1.539,61 euro con un risparmio di ben 179,39 euro.

Tutta la potenza di Apple iPad Pro 2021 ad un prezzo super vantaggioso

Massime prestazioni, grazie al contributo offerto dal chip Apple M1. Frontalmente troviamo un display LiquidRetinaXDR mozzafiato con diagonale da 12,9 pollici, ProMotion, True Tone ed ampia gamma cromatica.

Degna di nota la fotocamera frontale TrueDepth, con ultra-grandangolo ed inquadratura automatica. Nel modulo posteriore trovano invece spazio il grandangolo da 12MP, l'ultra-grandangolo da 10MP e lo scanner LiDAR per esperienze AR coinvolgenti.

Performance di connettività al top, grazie allo standard Wi-Fi 6 ed al 5G. All'appello rispondono anche la porta Thunderbolt / USB4 per collegare monitor, dock e unità esterne. Nessun problema di durata, grazie alla presenza di una batteria che assicura piena autonomia per tutta la giornata.

Affrettati, prima che la promozione termini: metti nel carrello il tuo Apple iPad Pro 2021, beneficerai di tempi di consegna rapidi e spedizione gratuita.