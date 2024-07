Apple iPad Pro 11" (M4), nuovo minimo storico su Amazon: lo puoi pagare anche a rate

Il nuovo iPad Pro di ultima generazione è già in offerta su Amazon ad un prezzo decisamente interessante. Il modello con schermo da 11″, 256GB e connettività Wi-Fi può essere tuo a 1099€, con un risparmio di 120€. Al momento del checkout, potrai scegliere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile: sarà sufficiente selezionare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

L’iPad Pro 11″ è equipaggiato con lo stupendo display Ultra Retina XDR da 11 pollici. Questo schermo OLED offre colori vividi, neri profondi e un contrasto eccezionale, rendendo l’esperienza visiva particolarmente immersiva. La tecnologia ProMotion assicura una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, garantendo una fluidità impressionante durante l’uso. Il cuore del nuovo tablet è il potentissimo chip M4, che offre tutta la potenza di cui hai bisogno per i compiti più impegnativi, come editing di video in 4K, gaming e multitasking intensivo.

Il design dell’iPad Pro è stato ulteriormente affinato, con un corpo ancora più sottile e leggero rispetto alle versioni precedenti. Misura solo 5,3 mm di spessore e pesa 444 grammi, il che lo rende estremamente portatile e comodo da maneggiare. E’ l’iPad più sottile della storia dell’azienda: sì, perfino più sottile degli iPad Air. La nuova fotocamera frontale orizzontale da 12 MP è particolarmente utile per le videochiamate, mentre la fotocamera posteriore da 12 MP, combinata con lo scanner LiDAR, offre eccellenti capacità fotografiche e di realtà aumentata.

In termini di connettività, l’iPad Pro supporta Wi-Fi 6E, assicurando velocità di rete elevate e una connessione stabile. Il sistema di autenticazione Face ID è integrato, garantendo un accesso sicuro e rapido al dispositivo. La memoria interna da 256GB offre ampio spazio per applicazioni, documenti e media. Ti ricordiamo che usare il connettore USB-C per collegare chiavette USB e SSD (oltre che altri accessori), ed accedere ad ancora più memoria, è piuttosto semplice.

Non farti scappare questa opportunità a tempo limitatissimo: acquista subito l’iPad Pro (M4) da 11″ per averlo ad un prezzo competitivo.