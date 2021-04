Hai sempre desiderato un dispositivo di casa Cupertino? Apple iPad di 8a generazione è in offerta su Amazon a soli 349,00€. Il ribasso del 10% corrisponde a uno sconto effettivo di 40,00€ che rende l’acquisto più economico.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio Italiano.

Apple iPad: perché scegliere questa variante

La serie di iPad si è arricchita nel tempo vantando diversi varianti al suo interno. In questa offerta giornaliera, il modello da 10,2 pollici di 8a generazione spicca grazie a delle caratteristiche degne di nota.

Disponibile nella colorazione Argento, il prodotto vanta un display Retina ovviamente da 10,2 pollici. Con questa dimensione i contenuti possono guardati con comodità grazie anche alla risoluzione elevata.

Il vero bottino è però rappresentato dal Chip A12 Bionic con cui sbizzarrirsi in tutti i sensi. Il dispositivo è così potente da poter essere utilizzato per diversi scopi: disegno, streaming, lavoro e gaming. In alcune occasioni anche all’unisono.

L’accoppiata con la Apple Pencil offre numerose possibilità visto che il tablet può diventare un taccuino si cui prendere appunti o una tela su cui sbizzarrire la propria creatività.

Non sono da sottovalutare la fotocamera frontale da 1,2 megapixel con FaceTime HD e la fotocamera anteriore da 8 megapixel.

La connettività WiFi e 4G LTE Advanced permettono di rimanere sempre collegati, ovunque si vada. La batteria, inoltre, ha un’autonomia equivalente a un giorno. Non bisognerà mai aver paura di rimanere a secco.

Pertanto, Apple iPad da 10,2 pollici di 8a generazione può essere acquistato su Amazon a soli 349,00€. Se lo acquisti oggi lo ricevi in 48 ore se sei abbonato a Prime (a partire dall’11 maggio). In caso contrario la spedizione è gratuita sul primo acquisto o presso punti di ritiro. Il dispositivo è idoneo al finanziamento mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet