Apple iPad di 10ª generazione: potenza ed eleganza in un unico prodotto

L’Apple iPad di 10ª generazione con schermo da 19,9” e 256GB di memoria è davvero un dispositivo eccezionale, e saprà accontentarti se sei alla ricerca di un tablet potente, versatile e dal design moderno e essenziale.

Il suo display Liquid Retina brillante e il potente chip A14 Bionic è ideale per lavorare, creare contenuti o semplicemente per trascorrere dei momenti di svago.

Il suo look è stato rinnovato, e prevede una cornice sottile e un design full screen che lo rende ancora più accattivante ed efficace durante l’utilizzare. Il suo display Liquid Retina da 10,9” è in grado di mostrare colori vivaci e dettagli nitidi, ed è perfetto per guardare film, leggere o giocare. Inoltre questo dispositivo è compatibile anche con Apple Pencil, in questo modo potrai utilizzarlo facilmente per disegnare o prendere appunti.

Grazie al chip A14 Bionic l’iPad è super fluido e reattivo. Potrai utilizzarlo con più app contemporaneamente per editare foto e video, ma anche per sviluppare grafiche avanzate e navigare senza rallentamenti. Inoltre con i suoi 256 GB di memoria avrai un ampio spazio a disposizione per i tuoi file, le app e i contenuti multimediali.

La fotocamera frontale ultra-grandangolare da 12MP è perfetta per effettuare videochiamate nitide e dettagliate. Inoltre, grazie alla funzione Inquadratura Automatica potrai mantenerti sempre al centro rispetto a ciò che stai inquadrando.

La sua fotocamera posteriere da 12Mp invece ti permette di scattare foto di alta qualità e registrare video in 4K.

Con il Wi-Fi veloce potrai navigare, lavorare e guardare contenuti streaming. Inoltre portai tenere più applicazioni aperte contemporaneamente senza incorrere in rallentamenti o fastidiose interruzioni.

Su Amazon questo dispositivo eccezionale è venduto con il 6% di sconto: non lasciarti sfuggire l’occasione di averlo subito a casa tua al costo di 449,00 euro!