Apple iPad Air M1: finalmente in offerta ad un OTTIMO prezzo su Amazon

L’Apple iPad Air di quinta generazione (2022) è attualmente disponibile su Amazon a 599,00€, con uno sconto molto interessante rispetto al prezzo originale di 659,00€. Come sempre, ti ricordo che su Amazon è possibile dilazionare i pagamenti in più rate mensili: ti basterà selezionare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento. Nulla di più semplice.

Il display Liquid Retina da 10,9 pollici offre una risoluzione di 2360 x 1640 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate. Il pannello IPS è caratterizzato da una luminosità di 500 nits, supporto per la gamma cromatica P3 e un rivestimento anti-riflesso, rendendolo ideale per la visione di contenuti multimediali anche in condizioni di luce intensa.

Il chip M1 è il cuore pulsante del nuovo iPad Air: fornisce prestazioni eccezionali che superano di gran lunga quelle dei precedenti tablet della Apple con chip Bionic. Con questo chip, l’iPad Air è in grado di gestire agevolmente attività complesse come l’editing video e il gaming avanzato: parliamo performance degne di un laptop.

Anche la fotocamera è stata rinnovata rispetto al modello del 2020: ad esempio, ora troviamo una ultra-grandangolare da 12MP, con Center Stage e tantissime altre funzioni pensate per le videochiamate. La durata della batteria è rimasta eccellente, con circa 10-12 ore di utilizzo continuato a seconda dell’attività svolta. Insomma, è perfetto anche per l’università e la scuola.

Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquistalo subito per averlo ad un prezzo competitivo! Se invece cerchi il modello più recente con chip M2, ti consiglio di dare un occhio a quest’altra offerta.