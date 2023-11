Apple iPad 9 intramontabile a soli 349€ con il Black Friday Unieuro

Goditi un tablet potente e versatile a un prezzo sorprendente. L’intramontabile Apple iPad 9 64GB lo acquisti su Unieuro a soli 349 euro, invece di 439 euro. Si tratta di un’occasione imperdibile grazie al Black Friday! Mettilo subito in carrello a questo link. La consegna gratuita è inclusa nella promozione, ma puoi sempre optare per il ritiro gratuito al pronto presso il negozio più vicino a te. Scopri perché questo dispositivo è ancora tra i più amati e acquistati dagli utenti di tutto il mondo.

Apple iPad 9: qualità a prezzo bassissimo

Se cerchi un tablet dall’ottima qualità, ma a un prezzo contenuto allora l’intramontabile Apple iPad 9 64GB è il dispositivo che fa per te. Goditi tutta la stabilità di Casa Cupertino con questo device eccellente sotto ogni aspetto. Produttività e intrattenimento diventeranno un gioco da ragazzi grazie al suo potente processore A13 Bionic in grado di sorprenderti ad ogni utilizzo. Anche il display da 10,2 pollici è luminoso e colorato, perfetto per guardare film e giocare ai tuoi videogame preferiti.

Approfitta oggi stesso del Black Friday di Unieuro. Acquistalo ora a soli 349 euro, invece di 439 euro. Tra l’altro, con questo acquisto, hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 116,33 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.