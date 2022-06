Apple iPad 9: abbatti il prezzo con il coupon di eBay

eBay non smette mai di farti sorprese e a volte anche qualche regalo. Oggi puoi iniziare il weekend all’insegna del risparmio grazie a una promo spaziale dedicata all’estate. Metti nel carrello il fantastico Apple iPad 9 WiFi 64GB a soli 293,52 euro, invece di 389 euro, con il codice coupon “MENO20ESTATE“.

Ancora più potente ed efficiente, questo modello di Casa Cupertino monta il Chip A13 Bionic. Un vero portento di velocità e fluidità che, unito a un’ottima gestione del consumo energetico, garantisce una batteria dalla durata quasi infinita.

Ecco perché Apple iPad 9 è la soluzione ideale per chi vuole portare sempre con sé il suo tablet personale. Anche se, attenzione, questo non è un semplice tablet, ha i superpoteri. Infatti, potrai usare più app alla volta senza che rallenti mai.

L’invio di un messaggio, la navigazione online, l’ultimo videogioco uscito sull’App Store, tutto sarà molto più scattante. In pratica la sua GPU è il 20% più prestante, così hai performance grafiche che ti permettono di lanciarti nei giochi più coinvolgenti.

Apple iPad 9 è l’affare di eBay

Non perdere tempo e metti nel carrello Apple iPad 9. Un vero affare su eBay che paghi solo 293,52 euro. Ma come fai a ottenere questo prezzo? Grazie al codice coupon “MENO20ESTATE” da inserire prima del check out.

Otterrai così il 20% di sconto direttamente nel carrello e senza troppi sforzi. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento potrai dividere l’importo in 3 comode rate. Non dovrai nemmeno fornire garanzie per questo mini finanziamento.

Apple iPad 9 ha un display Retina da 10,2 pollici dai dettagli incredibili e colori brillanti. Potrai guardare film, lavorare a un progetto, studiare assiduamente, disegnare. Insomma, i tuoi occhi non si affaticheranno perché la tecnologia True Tone regola la temperatura del colore in base alle condizioni di luce.

Approfitta di questa incredibile occasione. Acquista Apple iPad 9 a soli 293,52 euro, invece di 389 euro. Ricordati di inserire il codice coupon “MENO20ESTATE” per approfittare del 20% di sconto riservato a chi lo consce.

