Apple iPad di 10a generazione da 10,9" e 64GB a un PREZZACCIO su eBay

Su eBay ci sono ancora gli sconti anche se non sono visibili e oggi te ne segnalo uno da urlo. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello il fantastico Apple iPad di 10a generazione a soli 365 euro, invece che 400 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice PSPRMAR24 al momento del pagamento.

Un vero affare dunque. Risparmi ben 35 euro su un prezzo già notevolmente più basso. E ti porti a casa un dispositivo eccezionale che non ha rivali. Inoltre c’è anche una garanzia di ben due anni. Questa è probabilmente la migliore offerta di oggi.

Apple iPad di 10a Gen: niente rinunce, scegli il meglio

Con questo tablet sei tranquillo per molti anni. Sicuramente uno dei punti di forza della mela morsicata è proprio il fatto che ogni dispositivo dura tantissimo. E questo in particolare è molto performante, grazie al Chip A14 Bionic e un processore a 6 Core.

In questa versione avrai 64 GB di memoria interna che sono più che sufficienti per tenere tutti i tuoi dati archiviati. Gode della connettività WiFi e Bluetooth. Ha un display generoso da 10,9 pollici con pannello IPS perfettamente visibile e una batteria in grado di durare per ben 10 ore con una ricarica completa.

Non perdere altro tempo a leggere dunque. Le unità disponibili a questo prezzo non sono tante. Per cui vai subito su eBay e acquista il tuo Apple iPad di 10a generazione a soli 365 euro, invece che 400 euro. Per averlo a questa cifra ricordati di inserire il codice PSPRMAR24 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.