Apple iPad 10 256GB è da acquistare subito a questo prezzo

Apple iPad 10 256GB è un ottimo tablet iPadOS che assicura un’esperienza molto vivace e reattiva. Perfetto per produttività, è ideale anche per intrattenimento. Goditelo in ogni momento, anche in viaggio grazie alla sua portabilità estrema. Oggi lo acquisti a soli 499€, invece di 609€.

Si tratta di un’ottima offerta che trovi solo su Amazon. Approfittane subito, prima che termini in un attimo vista l’elevata richiesta. Tra l’altro puoi anche decidere di pagare in 5 rate mensili a partire da soli 99,80€ a tasso zero. Inoltre, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Apple iPad 10 256GB: perché devi acquistarlo adesso

Probabilmente ti starai chiedendo perché acquistare proprio Apple iPad 10 256GB e perché acquistarlo proprio adesso. Prima di tutto per il prezzo super vantaggioso. Mettilo in carrello ora a soli 499€. Si tratta di uno sconto del 18% dal prezzo consigliato. Quindi un ottimo risparmio.

Inoltre, questo tablet è la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo versatile, in grado di soddisfare qualsiasi necessità come lavoro, scuola o divertimento. Integrando Apple Pencil e Magic Keyboard Folio ottieni un laptop e una tavola grafica speciali. Tutto con un unico dispositivo.

Poi hai un chip davvero potente. Con Apple A14 Bionic gestisci tutte le app e i giochi senza alcun problema. Acquistalo adesso a soli 499€, invece di 609€. Lo trovi solo su Amazon.