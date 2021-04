Tim Cook afferma che Apple vuole utilizzare l’AR per migliorare le conversazioni e allude all’interesse della compagnia nella costruzione di una vettura smart per il prossimo futuro.

Apple: maggiore attenzione sulla realtà aumentata nel futuro

Raramente il CEO di Apple Tim Cook fornisce raramente dettagli sui prodotti non annunciati, ma questa mattina ha offerto alcuni suggerimenti sul pensiero della compagnia sulla realtà aumentata e sulle auto in un’intervista con Kara Swisher per il New York Times.

Quando si tratta di realtà aumentata, ha concordato con l’inquadratura di Swisher sul fatto che la tecnologia è “di fondamentale importanza” per il futuro della compagnia e ha affermato che potrebbe essere utilizzata per migliorare le conversazioni. Cook ha riferito:

Tu ed io stiamo avendo una bella conversazione in questo momento. Probabilmente, potrebbe anche essere migliore se fossimo in grado di aumentare la nostra discussione con grafici o altre cose da apparire. Immagina che la realtà aumentata venga utilizzata nei settori della salute, dell’istruzione, della vendita al dettaglio e dei giochi. Sto già assistendo al decollo dell’AR in alcune di queste aree con l’uso del telefono. E penso che la promessa sia ancora più grande in futuro.

Si dice che da anni Apple stia lavorando su un headset per realtà aumentata e le ultime indiscrezioni hanno suggerito che un dispositivo di realtà mista potrebbe presto vedere la luce.

Le funzionalità di realtà aumentata sono già disponibili su iPhone e iPad, ma al di fuori di alcuni divertenti filtri Snapchat, l’AR non è ancora così ampiamente utilizzato.

Cook ha anche parlato ampiamente dell’approccio di Apple ai suoi prodotti durante una domanda sulle auto. Ad oggi, non sappiamo se il colosso della tecnologia americana stia effettivamente sviluppando un’auto con guida autonoma. Gli ultimi commenti di Cook suggeriscono che l’azienda voglia realizzare tale veicolo con le sue forze. Il CEO ha ribadito:

Ci piace integrare hardware, software e servizi e trovare i punti di intersezione di questi perché pensiamo che sia lì che si verifica la magia. E questo è ciò che amiamo fare. E ci piace possedere la tecnologia principale che sta attorno a questo.

Cook ha definito “autonomia” una “tecnologia di base” e ha detto che ci sono “molte cose che puoi fare” con essa in relazione ai robot. Ma ha avvertito che alla fine non tutti i progetti del brand vengono poi commercializzati. “Investighiamo così tante cose internamente. Molti di loro non vedono mai la luce del giorno “, ha detto Cook. “… Ma non sto dicendo che uno non lo farà.“

Apple

Elettronica