Apple inizia a vendere iPhone 15 ricondizionati in Europa: vale la pena?

Da questa settimana, Apple propone una ghiotta opportunità per chi desidera un iPhone 15, lanciando ufficialmente la vendita dei modelli ricondizionati in alcuni paesi europei.

Francia, Germania, Italia e Spagna sono i primi mercati a beneficiare di questa iniziativa, che offre i telefoni di precedente generazione con uno sconto del 15% rispetto al prezzo di listino degli iPhone 15 nuovi di zecca.

Questa mossa rappresenta dunque la prima occasione per acquistare un iPhone 15 con un simile taglio di prezzo direttamente da Apple, dopo il loro lancio avvenuto nel 2023.

Apple dà ufficialmente il via alla vendita degli iPhone 15 ricondizionati, anche da noi in Italia

Al momento, l’offerta si concentra sulle versioni da 128 GB e 256 GB, ma Apple ha lasciato intendere che presto si aggiungeranno altre varianti. Si prevede che nei prossimi giorni arriveranno anche iPhone 15 Plus, così come i modelli Pro e Pro Max, pur non essendo più in produzione da quando sono stati presentati gli iPhone 16 nel settembre scorso. Questi modelli, infatti, compaiono già nella barra laterale dei negozi online dedicati ai ricondizionati, sebbene siano indicati come non disponibili al momento.

È importante sottolineare che le unità ricondizionate non hanno nulla da invidiare a quelle mai utilizzate. Apple garantisce che ogni iPhone ricondizionato sia equipaggiato con una nuova batteria, una scocca esterna come appena uscita dalla fabbrica e un cavo da USB-C a USB-C. I dispositivi sono inoltre sbloccati, quindi utilizzabili con qualsiasi operatore. Aggiungiamo che, come per i modelli nuovi, anche quelli ricondizionati godono dellaa garanzia Apple di un anno e possono essere coperti da AppleCare+ per una maggiore tranquillità.

Il programma di ricondizionamento offre dunque un’opportunità vantaggiosa per acquistare un iPhone 15 direttamente da Apple, dopo l’interruzione della produzione dei modelli Pro e Pro Max in favore della nuova serie degli iPhone 16: in sostanza, è un’occasione che gli utenti interessati non dovrebbero farsi scappare.