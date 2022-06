Apple inarrestabile: è una delle poche aziende che resiste alla crisi

Secondo quanto afferma il portale di IDC, i telefoni di Apple sono stati meno colpiti dalla crisi in cui naviga il mercato internazionale della telefonia mobile. Si dice che il calo mondiale delle spedizioni di iPhone sia stato molto contenuto.

Osservando i dati, apprendiamo che le vendite, all’interno del settore degli smartphone, sono diminuite di molto su base annuale. Gli analisi hanno previsto stime al ribasso per tutto il 2022. Le incertezze economiche, la ripresa delle attività post pandemia e molto altro ancora, ha creato un po’ di panico fra i consumatori. Tuttavia, l’OEM di Cupertino sembra essere una delle compagnie meno colpite da tutto ciò.

Apple: calo delle vendite ridotto al minimo

Stando a quanto si apprende da un report di IDC, si scopre che le spedizioni di device diminuiranno del 3,5%. Se in passato la società aveva previsto un aumento pari all’1,6% nel settore, oggi pare che debba ricredersi.

Sono tante le ragioni per cui il settore della telefonia è più debole quest’anno:

ripresa dalla pandemia;

scenario geopolitico instabile;

stallo delle innovazioni tecnologiche;

e non dimentichiamo i danni causati dai lockdown in Cine negli ultimi mesi.

Domanda e offerta sono quindi, ridotte drasticamente. Come detto, quasi tutte le realtà tecnologiche sembrano essere state colpite, ma Apple però, un po’ meno. Tim Cook ha un controllo quasi perfetto sui suoi fornitori e sulla catena di approvvigionamento.

Per il futuro infatti, si scopre che, nonostante i problemi accorsi nella costruzione di iPhone 14 Max, il telefono arriverà comunque in tempo per la presentazione. Sempre sul fronte delle spedizioni infine, si legge che il calo più grande è previsto in Europa (22%); in Cina sarà dell’11,5% e nel resto dell’Asia potrebbe addirittura segnare un incremento positivo del 3%.

Nelle notizie correlate, se cercate un melafonino a buon prezzo, vi consigliamo l’ottimo iPhone SE (2022) a soli 549,00€ nella versione con 128 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.