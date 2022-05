iPhone 14 Max: arriverà in tempo, ma costerà di più (RUMOR)

Mancano ancora diversi mesi al debutto dei nuovi melafonini di Apple; siamo a giugno e il lancio degli iPhone 14 dovrebbe avvenire a settembre, come da tradizione.

Come avviene da due anni a questa parte, arriveranno quattro modelli sul mercato: iPhone 14, 14 Max, 14 Pro e 14 Pro Max. Su questi modelli sappiamo già quasi tutto: apprendiamo che le versioni premium non disporanno del notch ma vanteranno un foro e una pillola per la selfiecam e la sensoristica. Abbiamo visto dei render e oggi scopriamo nuovi dettagli sulla data di rilascio del modello Max non Pro.

Questo particolare telefono infatti, si dice che abbia subito dei grossi ritardi per via di alcuni problemi alla catena di approvvigionamento cinese. Sembra però che, nonostante tutto, arriverà in tempo ma ci sono nuvole nere all’orizzonte: il prezzo di questo gadget potrebbe essere più alto del previsto.

iPhone 14 Max: quello che sappiamo

Tempo fa abbiamo avuto modo di vedere dei render del suddetto nuovo telefono e non solo. La gamma Pro avrà un pannello con foro e pillola al centro dello schermo, il modello standard e la variante Max invece, useranno ancora il notch.

Questa sarà la prima gamma che introdurrà un modello Max non Pro; qualcuno suggerisce il moniker “Plus” come i device che andavano in commercio fino al 2017. Ora apprendiamo che il device entrerà in produzione di massa non prima della fine di agosto. Il debutto è previsto per settembre.

Anche l’analista Ming-Chi Kuo sembra aver confermato ciò; nonostante tutto, la società non cambierà i propri pensieri relativi ad iPhone 14. Pare che la compagnia abbia ancora tutto sotto controllo. L’unica cosa che potrebbe creare nuovi ritardi è l’eventuale domanda troppo elevata, ma è presto per dirlo.

Non sappiamo ancora quali saranno i processori dei nuovi iPhone; qualcuno ipotizza un A15 Max e un A16 per le due gamme di prodotti; qualcuno invece, spera nella presenza del Silicon M1. Ad ogni modo, se siete interessati ad un melafonino top, vi consigliamo iPhone 13 in sconto a soli 999,00€ nella variante con 256 GB di storage.

