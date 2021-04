Hai sempre desiderato possedere un computer firmato Apple? iMac da 27 pollici è in offerta su Amazon a soli 1899,00€. Il piccolo ribasso del 7% corrisponde a uno sconto effettivo di 150,00€ che rende l’acquisto conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Apple iMac con display in risoluzione 5K: cosa sapere

Apple iMac racchiude al suo interno tutto l’iconico design di casa Cupertino. Le linee eleganti e sottili rendono questo dispositivo un elemento di design oltre che professionale.

Grazie al suo display Retina 5K con ampiezza di 27 pollici, la visione dei contenuti è ineccepibile. La tecnologia TrueTone, poi, assicura sempre una luminosità naturale e non dannosa per la vista, soprattutto per chi deve passare molte ore davanti lo schermo.

Altro lato particolare di questo computer è il vetro realizzato in nanotexture, le quali contribuiscono a rendere l’esperienza visiva più avanzata. I riflessi sono infatti ridotti al minimo, mentre i dettagli sono massimizzati.

Per quanto riguarda il lato componentistiche, il dispositivo vanta un processore Intel Core i5 a 6 core di decima generazione corredato di Turbo Boost fino a 4,6GHz. Gli 8 GB di RAM e i 256 GB di memoria di archiviazione su SSD rendono le prestazioni fluide e dinamiche. La scheda grafica, invece, è una AMD Radeon Pro 5300.

Sono presenti, infine, una webcam e dei microfoni integrati per poter partecipare a videoconferenze e meeting senza attrezzatura superflua.

Puoi acquistare Apple iMac da 27 pollici con display 5K su Amazon a 1889,90€. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore s possiedi un abbonamento Prime o gratuitamente se è il tuo primo acquisto. Il computer può essere acquistato anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis. La garanzia, infine, può essere estesa attraverso la ApplaCare+ per iMac di 3 anni a 219,00€.

