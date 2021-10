Apple ha aggiunto la cover MagSafe alle sue AirPods Pro

Apple ha aggiunto silenziosamente anche una custodia di ricarica MagSafe per le sue AirPods Pro. Ancora nessuna ricarica wireless inversa alimentata dalla suddetta tecnologia, però.

AirPods Pro: ora vi è una nuova custodia di ricarica MagSafe

Apple ha appena annunciato i suoi AirPods di terza generazione con una nuova custodia di ricarica che funziona con il suo sistema di ricarica magnetica MagSafe, ma la società ha anche annunciato silenziosamente che, a partire da oggi, includerà anche la nuova cover con il suo modello Pro da 250 dollari più costoso, pure.

Il nuovo case non pretende di caricare i prodotti AirPods di Apple più velocemente; presenta solo i magneti necessari per il fissaggio al disco di ricarica per un allineamento più semplice durante la ricarica. Ricordiamo che le cuffie funzionano già con MagSafe, grazie alle più ampie specifiche di ricarica Qi, quindi è solo un fatto legato ad una maggiore comodità, ma è bello vedere che l'azienda espande la tecnologia a più prodotti presenti in listino.

Sfortunatamente, la compagnia non sta cogliendo l'opportunità di aggiungere una funzione di ricarica wireless inversa alla sua gamma AirPods, anche se MagSafe sembra essere l'opportunità perfetta… mancata.

Per ora, non sembra che la società stia vendendo la nuova cover di ricarica MagSafe come accessorio stand-alone, il che significa che dovrete necessariamente acquistare un nuovo paio di cuffie per poter sfruttare la funzionalità di ricarica magnetica .

Ricordiamo che l'OEM di Cupertino ha introdotto per la prima volta gli AirPods Pro alla fine del 2019; le cuffie wireless offrono gommini intercambiabili e tecnologia di cancellazione attiva del rumore, ma per il resto non sono cambiate radicalmente nei due anni da quando sono state rilasciate. Curiosamente però, via software, hanno il supporto all'audio spaziale con Apple Music.