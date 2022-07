Apple: il nuovo monitor avrà il miniLED e il ProMotion

Stando a quanto si osserva, il nuovo monitor per i professionisti di casa Apple offrirà il supporto al ProMotion e sarà realizzato con la tecnologia miniLED. Il debutto dello stesso è stato posticipato al 2023.

A riportare queste notizie ci ha pensato Ross Young, noto analista di DSCC (Display Supply Chain Consultants): l’uomo ha riferito che un nuovo pannello monitor premium da 27 pollici con miniLED presenterà il ProMotion, ma non lo vedremo prima del prossimo anno.

Apple: il monitor per i professionisti arriverà nel 2023

In queste ore, durante un episodio del podcast video The MacRumors Show, scopriamo che Ross Young ha detto che Apple ha saltato la data di giugno scorso per la presentazione del nuovo monitor premium. Si dice che l’OEM di Cupertino non riuscirà a rispettare nemmeno la scadenza di ottobre. Ecco che quindi il lancio del pannello miniLED da 27 pollici è previsto per l’inizio del 2023. Lo vedremo durante il keynote di marzo/aprile dunque?

Non di meno, il tipster analista ha suggerito che il monitor presenterà la medesima tecnologia che abbiamo visto sui laptop premium da 14 e 16 pollici usciti nel 2021. MiniLED e ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Lui non pensa che questo sostituità il Pro Display XDR uscito nel 2019, che presenta una risoluzione unica 6K e ha un prezzo molto più elevato: 4999 $. Non sostituirà nemmeno lo Studio Display appena arrivato; piuttosto, con un costo ancora più elevato (ma non troppo) si posizionerà un gradino più in alto. Ipotizziamo un prezzo superiore ai 2500$/€. Sarà anch’esso da 27 pollici.

Fra le altre cose, Ross Young ha anche detto che il lancio dell’ipotetico MacBook Air da 15″ è previsto per l’inizio del 2023.

Se cercate invece un buon monitor per i vostri dispositivi Apple (Mac Mini, Mac Studio, portatili, etc), vi consigliamo il Huawei MateView da 28″. Oggi si trova a soli 599,99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.