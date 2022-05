Apple: il nuovo HomePod arriverà a fine anno?

Secondo quanto previsto dal noto analista Ming-Chi Kuo, Apple commercializzerà il nuovo HomePod verso la fine dell’anno corrente o, al massimo, all’inizio del prossimo anno.

Sappiamo tutti che l’OEM di Cupertino sta lavorando ad una nuova iterazione del suo smart speaker più famoso. Sta arrivando l’iterazione next-gen dell’HomePod Classic (quello che non è mai arrivato da noi, per intenderci). Il suo debutto è previsto per il quarto trimestre di quest’anno o per i primi mesi del prossimo. Verosimilmente, lo vedremo durante il keynote di settembre o in uno speciale di ottobre-novembre o, in definitiva, durante quello primaverile del 2023. A ribadire queste indiscrezioni ci ha pensato Ming-Chi Kuo.

L’analista dichiara che, almeno sul fronte hardware, “potrebbe non esserci molta innovazione nella progettazione dell’hardware” per quanto concerne lo smart speaker in questione. Non sappiamo se avrà una dimensione generosa (come il primo modello) o se sarà una variante “mini”.

HomePod 2 di Apple: quali saranno le differenze?

Anche Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, ha affermato in passato che Apple stava cercando di realizzare una nuova iterazione dell’HomePod. Si diceva che questo avrebbe avuto una dimensione compatta, a metà fra quella del primo gadget e quello nuovo, il vendutissimo HomePod Mini.

Ad ogni modo, potrebbe sostituire il device di prima generazione che ora è “fuori produzione” e potrebbe avere un prezzo compreso fra i 150 e i 200€.

Apple would release a new version of HomePod in 4Q22-1Q23, and there may not be much innovation in hardware design. Smart speakers are undoubtedly one of the essential elements of the home ecosystem, but I think Apple is still figuring out how to succeed in this market. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 20, 2022

Il giornalista di Bloomberg ipotizza che Apple sia al lavoro anche su uno speaker intelligente dotato di schermo e fotocamera; questo device dovrebbe sfidare apertamente Google Nest Hub e Amazon Echo Show ma non sappiamo quando arriverà sul mercato.

Intanto, se cercate un buon hub multimediale per la vostra smart home, vi consigliamo Apple TV che si trova su Amazon al prezzo di 159,00€ nella versione HD con 32 GB. Il telecomando è quello di nuova generazione, con funzioni smart e design minimal. Un buon smart speaker a prezzo contenuto invece (con Alexa), universalmente compatibile con iOS e Android, è l’Echo Dot di quarta generazione da 42,99€ al posto di 69,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.