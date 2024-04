Apple: il nuovo evento è alle porte (UFFICIALE), ecco quando si terrà

Finalmente è ufficiale: il nuovo evento Apple è alle porte. L’account Twitter/X di Tim Cook ha appena postato una vera e propria bomba. Il CEO della compagnia ha pubblicato un logo legato a questo keynote esclusivo che, secondo quanto si ipotizza verterà sui tablet della compagnia e, verosimilmente, su una Pencil di ultima generazione. Ma ci sarà altra roba in cantiere? Al momento non ci è dato saperlo, ma onestamente lo speriamo.

iPad e non solo: cosa ci aspettiamo dall’evento Apple?

Sicuramente il focus sarà sui tablet della compagnia che, se avete notato, non vengono aggiornati dal 2022. Ebbene sì, sono passati tantissimi mesi dal rilascio dei dispositivi pensati per lo studio, il lavoro e non solo. Ora però bisogna capire cosa vedremo: ci sarà il restyling della linea completa? O solo di alcuni modelli?

Le indiscrezioni si susseguono senza sosta; giusto per fare il punto della situazione, vediamo un po’ come è lo scenario. iPad di decima generazione (quello base) è stato rilasciato in autunno, precisamente nel 2022. Questo implica che un erede è papabile, così come è molto probabile un mini di settima generazione (l’ultimo risale al 2021). Ci saranno nuovi SoC, anche se è probabile che vedremo l’Apple Bionic A16. Non mancheranno i prodotti di fascia media: iPad Air verrà sdoppiato in due iterazioni, una da 11 e l’altra da 12,9 pollici, e riceverà l’M2. I Pro invece, godranno della presenza dell’M3, di un nuovo pannello OLED e di nuovi accessori. Prevista infatti la Magic Keyboard in alluminio (con un look simil-MacBook) e una Pencil completamente rinnovata. Voi cosa ne pensate?

