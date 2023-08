Apple: il nuovo chip M3 Max sarà INCREDIBILE (RUMOR)

A quanto si apprende in rete, scopriamo che Apple sta sviluppando i nuovi processori di punta per i futuri computer dell’azienda. Ad oggi, la compagnia sta lavorando al SoC Apple Silicon M3 Max di nuova generazione. Quando arriverà? Non prima della fine del prossimo anno.

Apple Silicon M3 Max: cosa sappiamo?

Abbiamo letto delle notizie del prossimo processore di punta di casa Apple in queste ore da un post pubblicato online. Uno sviluppatore di terze parti, analizzando il codice sorgente del software, ha scoperto che M3 Max avrà una CPU da ben 16 core con 12 core ad alte prestazioni e quattro ad alta efficienza energetica; la GPU invece sarà da 40 core.

Giusto per fare un confronto, vediamo che M2 Max ha una CPU da 12 core e una GPU da 38 core; la RAM è da 48 GB ma il limite massimo è di 96 GB; siamo curiosi di vedere come sarà con il modello M3 Max.

Come detto, il nuovo processore ‌M3‌ Max di Apple potrebbe essere costruito con un nodo architettonico a 3 nanometri e sarà drasticamente più veloce di quello attuale. Ad oggi il chip è stato testato in un MacBook di fascia alta con nome in codice “J514”. M3 base invece, avrà una CPU da 8 core e una GPU da 10 core. M3 Pro partirà da 12 core e GPU a 18 core. Stando a quanto sappiamo i nuovi portatili potrebbero arrivare in ottobre o, al massimo, nei primi mesi del prossimo anno. Qualcuno suggerisce un debutto per fine 2024 o inizio 2025. Restate connessi con noi per scoprirlo.

Intanto, nelle notizie correlate, vogliamo consigliarvi l’ottimo MacBook Air (2022) da 13″ che oggi, grazie agli sconti folli di Amazon, si porta a casa con soli 1078,99€, spese di spedizione comprese. La consegna è celere e immediata; è un’ottima promozione, non lasciatevela sfuggire.

