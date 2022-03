Apple: il monitor "economico" è dietro l'angolo, a quanto pare

Secondo quanto affermato dal giornalista Mark Gurman, Apple ha appena completato lo sviluppo del nuovo display esterno; si dice che dovrebbe essere presentato in anteprima insieme al nuovo Mac mini nell'evento di domani.

Dato che mancano poco meno di 48 ore al primo evento del colosso di Cupertino del 2022, Mark Gurman di Bloomberg condivide nella sua newsletter Power On che, insieme all‘iPhone SE 3 e all'iPad Air, l'azienda di Cupertino potrebbe essere pronta a lanciare un nuovo Mac mini e visualizzare in anteprima un nuovo display esterno.

Apple: il monitor sarà pensato per il Mac Mini

Pochi giorni fa, abbiamo riferito che Tim Cook stava lavorando su un nuovo Studio Display con una risoluzione di 7K. Questo prodotto è stato ipotizzato per alcuni mesi, anche perché, in precedenza, abbiamo riferito che Apple stava studiando un pannello esterno con l'A13 Bionic al suo interno.

Ora, Mark Gurman di Bloomberg ritiene che l'azienda potrebbe dare ai suoi utenti un primo sguardo ad un altro prodotto, un monitor esterno di nuova generazione su cui la compagnia “ha completato il lavoro mesi fa”. Il giornalista scrive:

Inoltre, non escluderei che Apple mostri in anteprima il suo display esterno di prossima generazione. Mi è stato detto che Apple ha effettivamente completato il lavoro su di esso mesi fa e che il dispositivo sarebbe stato lanciato subito dopo il MacBook Pro dell'anno scorso. L'ultimo monitor interno di Apple è arrivato nel 2019 insieme all'Intel Mac Pro. Un monitor spiegherebbe anche l'ortografia “sbirciare.

Sebbene Gurman non dica chiaraamente che è lo stesso prodotto, sarà interessante vedere se l'azienda presenterà in anteprima il suo primo monitor esterno dal debutto del Pro Display XDR nel 2019.

Inoltre, il giornalista di Bloomberg pensa che Cook svelerà un Mac mini M2 o M1 Pro questo martedì, poiché ha detto che questo prodotto è “pronto per l'uso“.

Mi è stato detto da una fonte di sviluppatori che nelle ultime settimane Apple ha testato più Mac con un nuovo chip che include una CPU a otto core (quattro core di efficienza e quattro core ad alte prestazioni) e 10 core GPU. Queste sono esattamente le specifiche del chip M2 che ho dettagliato l'anno scorso. Apple ha testato questo nuovo chip su macchine con macOS 12.3 (che dovrebbe essere rilasciato nelle prossime settimane o due ed essere eseguito sui nuovi Mac) e un futuro macOS 12.4, oltre a macOS 13, che sarà presentato in anteprima a giugno al WWDC 2022.

Ancora una volta, il giornalista dichiara che la compagnia sta preparando il prossimo lotto di Mac per i mesi successivi, molto probabilmente maggio e giugno.

Non credo che i nuovi iMac Pro o Mac Pro siano pronti per essere messi in vendita imminente, ma forse Apple vuole mostrare al pubblico in anteprima almeno una di queste macchine prima del rilascio entro la fine dell'anno.

Siete curiosi di saperne di più? Appuntamento a domani.