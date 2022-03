Apple Studio Display: in arrivo un monitor con risoluzione 7K

Apple non ha rilasciato alcun segnale del fatto che stia lavorando a una nuova versione del Pro Display XDR, introdotta nel 2019. Tuttavia, le voci suggeriscono che ci siano nuovi monitor esterni in fase di sviluppo. 9to5Mac ha ora sentito da fonti che hanno familiarità con la questione che l'azienda ha lavorato su un nuovo “Apple Studio Display” con una risoluzione maggiore rispetto a quello attuale.

Sebbene non sia chiaro se il nuovo monitor sia un sostituto del Pro Display XDR o una nuova opzione che arriverà in listino con funzionalità distinte, le persone che hanno familiarità con la questione hanno riferito ai colleghi di 9to5Mac che il nuovo pannello vanterà una risoluzione 7K.

Cosa sappiamo del monitor Apple Studio Display?

Giusto per fare un confronto, il Pro Display XDR ha un pannello da 32 pollici 6K (6016 x 3384) con 218 pixel per pollice. Una risoluzione più alta potrebbe significare che il nuovo Apple Studio Display avrà una densità di pixel maggiore di 245 PPI o che manterrà gli stessi 218 PPI della versione già esistente, ma su uno schermo più grande da 36 pollici.

9to5Mac ha riferito nel luglio 2021 che Apple stava testando un nuovo display esterno con il nome in codice “J327” con un chip A13 integrato. Si scopre che, secondo le nostre fonti, l'Apple Studio Display è lo stesso modello, il che significa che Tim Cook sta veramente pensando di portare in commercio un display esterno con un chip Apple Silicon dedicato.

Mark Gurman di Bloomberg ha recentemente riferito che la mela prevede di svelare nuovi Mac nel 2022, oltre a un nuovo display esterno alla metà del prezzo del Pro Display XDR destinato agli utenti consumer.

In passato, il colosso di Cupertino aveva la sua linea “Cinema Display” disponibile in più dimensioni, quindi non sarebbe una sorpresa vedere un “ritorno al passato”.

I piani per il debutto del nuovo Apple Studio Display sono sconosciuti, ma l'azienda terrà un evento speciale l'8 marzo in cui si dice che introdurrà nuovi computer, oltre che un nuovo iPhone e un iPad con modem 5G.