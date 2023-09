Apple: il debutto dell'iPad da 14" è stato dietro l'angolo

Secondo le indiscrezioni, sembra che Apple stava per lanciare un iPad da 14 pollici quest’anno. Tuttavia, pare che abbia cambiato idea all’ultimo momento. Lo riporta il noto giornalista di Bloomberg, Mark Gurman.

iPad da 14″: quando arriverà sul mercato?

All’interno della newsletter “Power On”, Mark Gurman ha riferito che Apple è al lavoro su un iPad “gigantesco” da 14″ da ben due anni. Sembra però che ad oggi non abbia mai deciso di lanciarlo sul mercato, anche se quest’anno, l’azienda ci è andata vicinissimo. Pare che la mela fosse intenzionata a presentarlo qualche mese fa ma deve aver cambiato idea all’ultimo minuto per altre motivazioni. Ma per quale ragione Tim Cook ha abbandonato il progetto, almeno per il momento?

Sembra che la transizione alla tecnologia OLED negli iPad sia più complessa del previsto; questo upgrade potrebbe comportare costi di produzione più elevati, soprattutto sui modelli di grandi dimensioni e ciò potrebbe far sì, di conseguenza, che i prezzi al pubblico aumentino a dismisura. Secondo le recenti indiscrezioni, i primi modelli di iPad Pro arriveranno non prima della seconda metà del prossimo anno.

Mark Gurman è stato il primo insider a parlare dell’arrivo di un ipotetico tablet da 14 pollici anche se dopo un po’ di rumors intorno alla vicenda, tutto è finito nel dimenticatoio. Il leaker “Majin Bu” ha confermato le informazioni del giornalista di Gyrman e il tutto è stato ulteriormente ribadito anche da Ross Young.

Ma a cosa potrebbe servire un iPad da 14 pollici? Un prodotto del genere potrebbe coprire una buona fetta di mercato, al momento scoperta (l’unico brand che realizza device interessanti di queste dimensioni è Samsung). Pensate agli utilizzi in casa, per la smart home, magari con l’ausilio di un supporto da muro. Oppure ancora, agli usi “da divano”: potrebbe sostituire un monitor o una TV in cucine di piccole dimensioni o nelle camere dei bambini. Le possibilità sono infinite, ad ogni modo. Voi per cosa adoperereste un terminale del genere? Fatecelo sapere.

Nelle notizie correlate vogliamo segnalarvi che iPad Pro (2021) con M1 e 2 TB di memoria interna costa solo 1099,00€ al posto di 1499,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.