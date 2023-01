Apple: il debutto del MacBook Air da 15" è alle porte

Sembra che il debutto del nuovo laptop MacBook Air da 15″ di Apple sia previsto per l’anno corrente; del famigerato restyling del MacBook da 12 pollici invece, non si sa più nulla. Ad oggi sembra improbabile un suo lancio immediato. A riportare questi dati ci ha pensato il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman.

MacBook Air 15″: cosa sappiamo del nuovo laptop di Apple?

Gurman non ha condiviso nuovi dettagli su questo fantomatico portatile da 15 pollici; in passato però, abbiamo appreso dall’analista di settore di DSCC Ross Young che i fornitori di Apple avrebbero iniziato a produrre schermi da 15,5″ per un inedito laptop all’inizio del 2023. Questo fa pensare che l’azienda di Cupertino possa svelare la nuova iterazione fanless nei mesi a venire o – al massimo – durante il prossimo WWDC di giugno.

Considerato che lo scorso anno abbiamo visto una riprogrettazione del MacBook Air, quest’anno il nuovo modello sarà molto simile ma cambierà nelle dimensioni; avrà lo schermo più generoso e – forse – potrebbe anche vantare un chip M2 Pro sotto la scocca.

Cosa sappiamo però del MacBook da 12″ di cui abbiamo parlato in passato?

Su questo portatile di piccole dimensioni, in passato Gurman ipotizzava un debutto per la fine del 2023 o – al massimo – per l’inizio del 2024. Oggi però ha dichiarato che questo device non è più nei piani futuri della mela, almeno per il momento.

Se ricordate, l’ultimo MacBook da 12″ era un prodotto leggero e poco performante, con piattaforme Intel Core M e Intel Core i, ma non ha mai conquistato il pubblico per via della sola porta USB Type-C, per la discutibile tastiera a farfalla e per il prezzo esorbitante. Dopo pochi restyling, Apple ha scelto di toglierlo dal commercio nel 2019.

