MacBook Air (2022): il miglior laptop per chi viaggia leggero

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta che abbiamo trovato su Amazon; parliamo del meraviglioso MacBook Air (2022) con processore Apple Silicon M2, uscito pochi mesi or sono e annunciato durante la WWDC di giugno. Oggi si può portare a casa al prezzo speciale di 1359,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del device grazie agli sconti di Amazon. Il PC fanless è un ottimo prodotto per tutti coloro che cercano una soluzione leggera da portare sempre con sé; è comodo ma potente, con un design all’avanguardia, un pannello risoluto che si vede bene in ogni condizione di luce e con la porta MagSafe per la ricarica rapida ma sicura. Pensate che il cavo è intrecciato e in tinta con la colorazione del Mac.

Il device viene venduto e spedito da Amazon stessa, quindi godrete di una doppia garanzia; da un lato quella di Apple per un anno (ulteriormente espandibile con AppleCare), dall’altro quella del sito di e-commerce con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via telefono o tramite chat.

Non di meno, c’è la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis. Insomma, come avrete capito, acquistare da Amazon conviene sempre.

MacBook Air (2022): il PC portatile per tutti

Il portatile presenta un processore Apple Silicon M2 che è perfetto per chi lavora online, per chi scrive molto, per chi fa editing video, per chi postproduce foto, per chi fa programmazione e non solo. Il PC è assurdamente leggero (pesa 1,2 kg) ed è sottilissimo. Ci sono due porte Thunderbolt USB Type-C e la MagSafe charging. Il design del portatile richiama quello dei Pro da 14 e 16 pollici, con qualche differenza sostanziale.

A 1359,00€ questo MacBook Air è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.