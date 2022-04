Apple: il caricatore Dual USB-C da 35W si mostra online

In queste ore sono emerse le prime immagini dal vivo della confezione di vendita del primo caricatore Dual USB Type C di casa Apple. Ricordiamo che si tratta di un gadget da 35W con doppia porta, destinato ai dispositivi della mela (e non solo). Ecco cosa sappiamo.

Grazie al noto tipster WHYLAB, siamo riusciti a vedere le prime immagini dal vivo del nuovissimo alimentatore da 35W della mela. L’insider ha comunicato anche diversi dettagli tecnici sul suddetto prodotto e ha comunicato che ci saranno cinque varianti differenti a seconda del mercato di riferimento. Da quello che notiamo in rete scopriamo che gli adattatori avranno un design pieghevole, così da rendere il gadget ancora più compatto per quando si è in viaggio.

Apple: cosa sappiamo del caricatore da 35W

Già in passato abbiamo appreso diverse informazion su questo articolo direttamente dalla pagina di supporto dell’azienda stessa. Il portale ha immediatamente rimosso la pagina che, a quanto pare, deve essere stata pubblicata per errore. Grazie a una serie di rumor però sappiamo che questo caricabatterie userà la tecnologia GaN, ovvero nitruro di gallio e dovrebbe avere una maggiore attenzione all’efficienza energetica rispetto ai modelli competitor.

Inoltre, si dice che non ci sarà paura per i propri articoli in ricarica: iPhone, iPad, cuffie o MacBook non si surriscalderanno ma godranno comunque di tempi di ricarica rapidi. Fra le altre cose, supporterà la tecnologia Power Delivery con i device compatibili. Infine, sembra che sia già partita la produzione di massa.

Arriverà in India, America e in Europa (sì, anche da noi), ma non solo. Tuttavia, brutte notizie; nella versione basica non ci sarà il cavo USB C- Lightning in confezione. Perlomeno quest’ultimo si trova nelle scatole degli iPhone, iPad o accessori della mela in generale.

Quanto potrebbe costare? Ad oggi è ancora un mistero.