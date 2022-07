Apple: i nuovi MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max arriveranno nel 2023?

Secondo Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, sembra che i nuovi MacBook Pro con processore Apple Silicon M2 Pro e M2 Max arriveranno a fine anno (autunno 2022) o, al massimo, nella primavera del prossimo anno.

MacBook Pro di nuova generazione: cosa aspettarci?

Di fatto, dopo aver conosciuto i laptop MB Air e Pro 13″ con SoC M2, sappiamo che l’azienda potrebbe presto svelare le nuove iterazioni M2 Pro/M2 Max nei mesi a venire. Ora, nella newsletter Power On scopriamo che l’azienda ha intenzione di presentare dei portatili di punta nel corso del prossimo autunno o nella primavera del 2023.

Cosa sappiamo dei nuovi device? Bella domanda. L’insider della rete ha affermato che i processori premium di fascia alta sono già in cantiere presso la compagnia. Le caratteristiche delle macchine e il loro design però, non presenterà modifiche significative. Cambieranno solo i chipset interni.

Di fatto, è difficile migliorare portatili premium come i nuovi MacBook Pro: hanno una webcam ottima, la connessione MagSfe, tante porte, l’attacco HDMI, lo slot per la SD e non solo. Anche gli schermi sono eccellenti e sono dotati del ProMotion e della tecnologia MiniLED. I SoC next-gen si concentreranno essenzialmente sul comparto grafico e sulla GPU, proprio come M2 standard.

D’altronde, i benchmark dell’M2 vanilla sono promettenti: in single core garantiscono prestazioni superiori dell’11,56%, mentre quelle multi-core sono aumentate del 19,45%. Miglioramenti vari anche nella codifica e decodifica dei video in 4K.

I nuovi portatili M2 Pro e M2 Max dovrebbero arrivare quindi fra l’autunno 2022 e la primavera del 2023; il giornalista di Bloomberg ha ribadito che la società sta affrontando molte sfide, come quelle legate alla catena di approvvigionamento. Per questo motivo non si può prevedere il futuro e l’arrivo nei negozi.

Se volete un MB Pro da 14″ con M1 Pro vi consigliamo il modello base a soli 2271,22€ con spedizione gratuita su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.