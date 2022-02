Apple: i dipendenti non sono contenti del loro stipendio

Secondo quanto riferito, i dipendenti degli store di Apple utilizzano telefoni Android e chat crittografate per mantenere segreti i piani di sindacato. La recente inflazione sta interrompendo le operazioni della più grande azienda del mondo.

Apple Store: i lavoratori vogliono un sindacato

Il colosso statunitense potrebbe essere la più grande azienda del mondo con una capitalizzazione di mercato di quasi 3 trilioni di dollari, ma i suoi dipendenti al dettaglio sembrano a malapena beneficiare di tutto questo successo, secondo gli ultimi rapporti.

Di conseguenza, i lavoratori di diversi Apple Store negli Stati Uniti stanno segretamente lavorando per ottenere un sindacato in base ai problemi relativi al loro stipendio da portare a casa.

Il dissenso ha visto i dipendenti di almeno due Apple Store statunitensi raccogliere il sostegno dei sindacati nazionali mentre si recavano a presentare proposte al National Labor Relations Board, secondo fonti che hanno riferito la questione al Washington Post. Inoltre, altre sei sedi sono presumibilmente in fasi meno avanzate del processo di sindacalizzazione.

Le tariffe orarie di Apple sono coerenti con quanto pagano gli altri rivenditori nelle stesse regioni, ma le critiche derivano dal fatto che la maggior parte di queste persone non guadagna una cifra degna di nota.

Anche l'aumento dell'inflazione e dei prezzi delle case in tutto il paese sta influenzando le decisioni di sindacalizzazione e molti lavoratori sentono che il loro salario orario non sta tenendo il passo.

I lavoratori pro-sindacati hanno parlato al media in via confidenziale, non volendo ancora svelare le loro identità per evitare possibili ritorsioni da parte di Apple. Per evitare intercettazioni da parte dei gestori dei negozi e garantire l'anonimato, i suddetti dipendenti avrebbero anche utilizzato chat crittografate e persino telefoni Android.

L'OEM di Cupertino ha più di 270 sedi solo negli Stati Uniti e impiega oltre 65.000 dipendenti al dettaglio. L'azienda è nota per i suoi clienti fedeli e dipendenti allo stesso modo e ha registrato una crescita sorprendente negli ultimi anni.

Ha generato oltre 365 miliardi di dollari di entrate per i dodici mesi precedenti al 30 settembre 2021, con un aumento del 33% anno su anno. La società ha affermato che prevede di aumentare la retribuzione dei dipendenti al dettaglio tra il 2% e il 10% “a seconda dell'ubicazione e del ruolo del negozio“, secondo Bloomberg, e raddoppierà il numero di giorni di malattia offerti sia a tempo pieno che a tempo parziale.

Secondo quanto riferito, la lotta per la sindacalizzazione dei dipendenti al dettaglio è stata ispirata dalle recenti vittorie in diversi negozi Starbucks negli USA, la prima di queste iniziata in un negozio a Buffalo, a New York, e da allora diffusa in altri 100 store in tutto il territorio.