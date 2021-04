Cos’è un Apple Home TV? Beh, prendi un HomePod, mettici un super display, un sistema operativo avanzato e un sacco di funzioni ed ecco il risultato, ben spiegato in questo particolarissimo video concept.

Apple Home TV: il video concept

Un prodotto che un fan della mela morsicata comprerebbe senza pensarci due volte. Uno smart display, ma con un design che niente ha da condividere con l’estetica dei modelli della concorrenza.

Uno schermo XDR Retina e una potenza audio che viene direttamente da HomePod. Ad accompagnare questo dispositivo c’è un telecomando super avanzato, che integra a sua volta un display per la gestione rapida del gioiellino della mela morsicata.

Naturalmente, sul posteriore del dispositivo c’è un’uscita HDMI che permetterebbe di proiettare l’enorme potenziale di Home TV direttamente su un display più ampio.

Ti invitiamo a guardare questo video concept e immaginare insieme a noi questo dispositivo che, se reale, sarebbe davvero interessante. Tuttavia, ti ricordiamo che Home TV non esiste: al momento non esiste alcuno smart display di Apple, ma non è detto che la compagnia non decida presto o tardi di entrare nel settore con un suo prodotto.

