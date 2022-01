Apple Happy Holidays Unieuro: iPhone 13 e tantissimi prodotti scontati

Continuano gli sconti da Unieuro che con l'inizio dell'anno nuovo è partito a tutta birra grazie ad alcune iniziative che, a vantaggio dei clienti, stanno rendendo la vita difficile ai suoi competitor. Stiamo parlando della nuova promo Apple Happy Holidays grazie alla quale Unieuro ci propone i migliori prodotti della casa di Cupertino a prezzi super scontati. Come il nuovissimo Apple iPhone 13 128GB tuo a soli 939 euro. Un'occasione irripetibile visto che spesso si trova in sold out.

Apple Happy Holidays Unieuro: l'occasione ghiotta di inizio 2022

Da oggi e fino al 9 gennaio 2022, salvo esaurimento scorte, potete acquistare i migliori prodotti della “Mela Morsicata” a prezzi molto interessanti grazie all'iniziativa Apple Happy Holidays di Unieuro. Si tratta dell'occasione ghiotta di inizio 2022 che vi farà partire nel nuovo anno con la marcia giusta, anzi, con il prodotto giusto.

Come questo intramontabile Apple iPhone 11 128GB tuo a 639 euro, anziché 669 euro. Il modello iPhone per eccellenza che ha dato una svolta alla tecnologia di questo prodotto grazie al suo chip proprietario, A13 Bionic, che lo ha reso un mostro di potenza. Design unico e moderno, ultra resistente grazie alla scocca in alluminio aerospaziale. Insomma, questo iPhone 11 è ancora molto attuale e ti regala la possibilità di avere un prodotto di altissima qualità a un prezzo incredibilmente basso.

Perché non fare la pazzia del giorno abbinandolo a questo fantastico Apple Watch SE GPS 40mm tuo a soli 289 euro, anziché 309 euro! Un vero affare, che ti permette di mettere al polso uno dei migliori smartwatch di sempre. Tantissime attività sportive per tenere traccia dei tuoi allenamenti. Cardiofrequenzimetro per verificare lo stato della tua salute ovunque e in qualunque momento. Resistente all'acqua, lo puoi indossare sia sotto la doccia che durante il nuoto, anche in mare. Infine, Cinturino Sport in materiale anallergico.

Se sei un vero sportivo, allora devi cogliere l'occasione al volo e acquistare questo inimitabile Apple Watch Nike SE GPS 44mm tuo a soli 329 euro, invece di 339 euro.