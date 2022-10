Apple ha eliminato il jack audio e il pulsante Home dai suoi iPad

Facciamo un attimo il punto della situazione: con la presentazione dei nuovi tablet di fascia bassa, Apple ha eliminato due importanti features dai suoi prodotti. Ora non c’è più un tablet di nuova generazione con il jack audio da 3,5 mm e con il pulsante Home al seguito. L’azienda ha rimosso queste due funzionalità dal nuovo entry level appena arrivato in commercio.

Come si può facilmente intuire, iPad (2022) arriva con un nuovo e fresco design ma senza jack audio per le cuffie. Le linee stilistiche sono molto simili a quelle di iPad Air (2020) e quindi è evidente che non ci sia alcun connettore da 3,5 mm. Dopo il debutto dello stesso quindi, la compagnia ha completamente rimosso il buco da tutti i suoi nuovi device. Certo, in alternativa potreste ancora comprare un iPad (2021) di nona generazione e godere di queste opzioni, ma solo se lo trovate in sconto.

In alternativa, noi vogliamo consigliarvi un prodottino niente male che nel vostro quotidiano farà tutta la differenza del mondo: si chiama iPad Mini (2021) ed è il più compatto della famiglia. Costa 534,00€ su Amazon al posto di 659,00€.

I nuovi tablet di Apple sono privi di jack audio

Come detto, solo il vecchio tablet iPad gode del connettore da 3,5 mm; i nuovi utenti che amano le cuffie cablate farebbero bene a comprare il dispositivo dello scorso anno o, in alternativa, passare ad uno dei tanti modelli di auricolari TWS o cuffie over ear wireless. Ci sono tanti scenari (quelli professionali, appunto), dove le cuffie con cavo sono ancora quelle consigliate.

Ad oggi solo i Mac possiedono il jack audio e onestamente ci va bene così. Se ci lavorate con il suono, la comodità e la stabilità del cavo e del filo è impagabile, anche se forse, poco estetica. Ma chi lavora con l’audio bada poco a questi dettagli.

