Stando a quanto si legge in rete, pare proprio che Apple stia affrontando una causa legale dovuta ad una tecnologia proprietaria relativa al suo Apple Watch.

Apple citata in giudizio per via dell'ECG

Di fatto, il gadget indossabile del colosso di Cupertino si troverebbe al centro di un'altra diatriba legale, in quanto la società pare che stia affrontando un'altra accusa antitrust sul suo sistema ECG che sarebbe stato presumibilmente “copiato” da una società medica chiamata AliveCor.

Secondo un rapporto di AppleInsider, l'azienda medica mobile AliveCor ha già intentato una causa per violazione di brevetto contro il gigante con sede a Cupertino in Texas, negli Stati Uniti. La compagnia ha anche chiesto alla US International Trade Commission (US ITD) di vietare le vendite dello smartwatch del produttore di iPhone. Ora, AliveCor ha richisto un processo con giuria in merito a delle questioni di brevetto e ha intentato una causa nel distretto settentrionale della California.

AliveCor afferma che il produttore di telefonia mobile inizialmente ha sostenuto lo sviluppo di un braccialetto per elettrocardiogramma, il Kardiaband. La causa afferma che “Apple non solo inizialmente ha approvato le app di AliveCor, ma ha anche pubblicizzato le innovazioni di AliveCor per vendere più Apple Watch“.

AliveCor ha informato Apple dell'ottenimento dell'autorizzazione della FDA e che intendeva iniziare a vendere KardiaBands a breve insieme alle sue app Kardia e SmartRhythm precedentemente approvate.

Il documento aggiunge che “Apple aveva finalmente capito che l'analisi della salute del cuore era incredibilmente preziosa per (e desiderata dagli) utenti di smartwatch, e quindi aveva lavorato in background per copiare le idee di AliveCor, inclusa la possibilità di registrare un ECG sull'Apple Watch, oltre a fornire un'app separata per l'analisi del battito cardiaco. ” Sfortunatamente, la società di Tim Cook deve ancora commentare il nuovo deposito.

Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più; restate connessi.

