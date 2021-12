Apple guida il settore dei wearable OVUNQUE

Apple guida il mercato degli smartwatch anche in Medio Oriente, Turchia e Africa con un'impressionante crescita anno su anno, del 46,7%. Ecco cosa è emerso.

Apple leader del mercato nel mondo dei wearable

L'OEM di Cupertino è il leader nel settore degli auricolari True Wireless Stereo e smartwatch nelle regioni META comprese Medio Oriente, Turchia e Africa nel terzo trimestre del 2021, sfidando i vincoli della catena di approvvigionamento. La società è seguita da Samsung che ha ottenuto il secondo posto in termini di spedizioni.

I dati provengono da International Data Corporation (IDC) che ha inoltre riferito che in META, il mercato dei dispositivi indossabili ha registrato un tasso di crescita su base annua del 2,0% in unità e del 25,4% in valore nel terzo trimestre di quest'anno. Nello stesso lasso di tempo, in tutta la regione sono stati venduti 3,09 milioni di auricolari, orologi, cinturini e occhiali per un valore di 504,6 milioni di dollari.

Le cifre impressionanti arrivano in un momento in cui il mercato sta ancora lottando contro la carenza globale di semiconduttori. Ciò non vuol dire che le carenze non abbiano avuto un effetto, poiché la diminuzione dell'offerta ha portato ad aumenti di prezzo imposti da molti venditori.

“I consumatori tendono a spendere una parte maggiore del loro reddito da smaltimento in dispositivi più compatibili collegati ai loro telefoni cellulari”, afferma Zeynep Kilic, responsabile della ricerca presso IDC. “La pandemia e i blocchi hanno aumentato la domanda di dispositivi indossabili per le loro capacità di salute e fitness, e questo è ciò che ha spinto alcuni fornitori a investire in questo campo, come Apple con le sue app Fitness+“.

Tra tutte le spedizioni di dispositivi indossabili, TWS e dispositivi audio over-ear hanno conquistato la quota maggiore di spedizioni nel terzo trimestre del 2021, rappresentando il 45,9% di tutti i dispositivi indossabili spediti nella regione. Le spedizioni anno su anno della categoria sono aumentate del 34,4% in termini di unità e del 22,6% in valore durante il trimestre.

Apple ha guidato le vendite con un terzo delle unità di mercato totali, seguita da Samsung seguita da Xiaomi. La tendenza al lavoro da casa ha portato a un aumento della domanda di dispositivi indossabili con supporto per ANC.

Le vendite di auricolari sono state seguite da quelle relative agli smartwatch che hanno visto una crescita annua significativa del 40,9% in unità e del 45,7% in valore nel terzo trimestre del 2021. Apple ha nuovamente dominato il mercato principalmente grazie alla nuova gamma Serie 7. Samsung ha ottenuto il 2 ° posto con il suo Galaxy Watch 4 che ha venduto come il pane. Garmin si è classificato terzo.

