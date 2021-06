Il colosso di Cupertino guida il mercato dei dispositivi indossabili in Europa nel primo trimestre del 2021 grazie alle forti vendite dell'orologio Apple Watch.

Apple alla riscossa anche in Europa

Apple è una delle aziende leader quando si tratta di dispositivi indossabili e questo è applicabile anche al mercato europeo. Secondo i dati rivelati da IDC, l'azienda americana continua a guidare il mercato dei wearable in Europa nel primo trimestre di quest'anno, vendendo oltre 7,8 milioni di dispositivi.

Per quanto riguarda la quota di mercato, il colosso tecnologico con sede a Cupertino controlla il 35,6% del mercato dei wearable in Europa. Il secondo posto è occupato da Samsung con una quota di mercato del 16,1%, vendendo oltre 3,5 milioni di dispositivi.

Le aziende cinesi Huawei e Huami fanno parte dei primi cinque marchi indossabili del continente. Il rapporto aggiunge anche che Xiaomi sia riuscita a vendere 2,5 milioni di dispositivi nel corso dei primi tre mesi di quest'anno.

Il rapporto IDC rivela anche che gli auricolari TWS rappresentano la quota maggiore nel 2020, con oltre 50,1 milioni di unità vendute lo scorso anno in questa categoria. Ora, per quanto riguarda il settore degli smartwatch, lo scorso anno sono state vendute oltre 23,4 milioni di unità, con i famosi Apple Watch in testa alla categoria.

Gli Apple Watch hanno rappresentato il 31,2% della quota di mercato, raggiungendo 6,9 milioni di unità, con una crescita del 51,2 anno su anno. Mentre WatchOS ha superato le aspettative del mercato, il taglio dei prezzi di Watch Series 3 e Watch SE ha portato a vendite più forti.

