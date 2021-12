Apple guarda al mercato delle criptovalute?

Tim Cook ha affermato che Apple sta esaminando la criptovaluta: ecco cosa è probabile che l'azienda faccia. Attenzione, si tratta di mere speculazioni, vi invitiamo a prenderle con un pizzico di sale.

Alcune settimane fa, il CEO di Apple Tim Cook ha fatto notizia quando ha affermato di possedere personalmente la criptovaluta, affermando che l'OEM di Cupertino la sta guardando da una prospettiva tecnologica, ma non da una decisione di tesoreria. Cosa farà la mela con Bitcoin e criptovalute?

È qualcosa che stiamo guardando, non è qualcosa che abbiamo piani immediati da fare. Lo definirei come ci sono cose che non farei come il nostro saldo di cassa.

Non andrei a investirlo in criptovalute non perché non investirei i miei soldi in criptovalute, ma perché non penso che le persone comprino azioni Apple per ottenere esposizione alle criptovalute.

Quindi, se vogliono farlo, possono, sai, investire direttamente in criptovalute con altri mezzi. E quindi non lo farei. Non ho intenzione di prendere criptovalute nell'immediato futuro per i nostri prodotti. Come una criniera di tenerezza, ma ci sono altre cose che stiamo sicuramente puntando.