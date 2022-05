Apple FUORI TUTTO: iPhone 13, Mac e AirPods a prezzi mai visti

Quest’oggi, 19 maggio, partono gli eDays di eBay con una valanga di sconti che interessano centinaia di prodotti tra cui quelli di Apple, con gli ultimi modelli di iPhone 13, AirPods e Mac, a tua disposizione in offerta a prezzi che difficilmente puoi trovare in altri store.

In questo articolo ti mostriamo alcuni esempi di prodotti in forte sconto ma, per ogni necessità, ti lasciamo il link alla pagina generale degli sconti di eBay in modo da lasciarti piena libertà di scelta per altri dispositivi.

Prodotti Apple in offerta su eBay: non perdere questa incredibile occasione

iPhone 13 128 GB

Partiamo con l’iPhone 13 128 GB Midnight, un device che rappresenta senza ombra di dubbio uno dei migliori smartphone mai realizzati dal colosso di Cupertino e in generale uno tra i telefoni più venduti al mondo. Il telefono monta un incredibile display da 6.1 pollici ad altissima risoluzione, il potente processore Apple A15 Bionic e una fotocamera doppia con IA per foto e video ad altissima risoluzione.

Acquista l’iPhone 13 cliccando questo link di eBay: lo paghi solo 659€ invece di 759€ con il codice coupon “MENO15EDAYS“.

AirPods di terza generazione con case di ricarica

Proseguiamo con le cuffie true wireless più popolari e apprezzate al mondo: le AirPods di terza generazione con case di ricarica. Il modello di ultima generazione introduce un design rinnovato, migliorato e ancora più ergonomico che ti consente di indossarle per molte ore senza fastidi o affaticamenti. A un sound perfetto ed equilibrato si aggiunge anche il supporto all’audio spaziale e alla cancellazione attiva del rumore, una tecnologia che ti assicura un ascolto sempre al top riducendo i rumori provenienti dall’esterno.

Acquista le AirPods di terza generazione cliccando questo link di eBay: le paghi solo 147€ invece di 172€ con il codice coupon “MENO15EDAYS“.

MacBook Air 13″ con processore M1

Il MacBook Air da 13″ è senza ombra di dubbio uno tra i notebook più apprezzati al mondo, soprattutto per via del suo design curato e professionale e il peso piuma che lo rende perfetto anche per chi è spesso in movimento per studio o per lavoro. Il modello con processore M1 in offerta su eBay è uno tra i più popolari del momento, merito evidentemente del nuovo processore del colosso di Cupertino che ti garantisce elevate prestazioni in ogni situazione. Il display ad alta risoluzione è perfetto per qualsiasi utilizzo, il Touch ID integrato nella tastiera ti permette di sbloccarlo rapidamente con un semplice tocco e macOS è sempre pronto a rispondere ai tuoi input senza mai un problema.

Acquista il MacBook Air 13″ con processore M1 cliccando questo link di eBay: lo paghi appena 889€ invece di 989€ con il codice coupon “MENO15EDAYS“

Infine, ti ricordiamo che gli eDays di eBay saranno a tua disposizione fino al 29 maggio alle ore 23:59: tantissimi prodotti con il 15% di sconto tramite il link sottostante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.