Apple ha già in mente la formula magica per ridurre il peso del Vision Pro 2

Uno dei principali svantaggi di Apple Vision Pro, secondo solo al prezzo elevato, è il peso che, di fatto, rappresenta un ostacolo nell’uso prolungato.

Apple starebbe investendo le sue energie per risolvere questo problema con la prossima generazione del visore. Tenendo conto delle indiscrezioni condivise da Kosutami su X, la società avrebbe intenzione di utilizzare il titanio in fase di costruzione del Vision Pro 2, rendendolo così più leggero rispetto al primo modello.

Apple Vision Pro 2 sarà molto più leggero grazie all’uso del titanio

Seguendo il thread su X, emerge tuttavia che Apple non userà il titanio per l’intera struttura, ma principalmente per i componenti interni. L’esterno del visore rimarrà in alluminio, con una finitura nera che ricorda un “blu grafite scuro”, simile ai colori iconici dell’iPhone 5. Questa scelta potrebbe mantenere un equilibrio tra estetica premium e funzionalità.

Inoltre, sempre in base a quanto letto nel post su X, il prossimo visore AR di Apple potrebbe non chiamarsi “Vision Pro 2”, ma semplicemente “Vision” o “Vision Air”: un nome che rifletterebbe il design più leggero rispetto al predecessore. Questo cambio di denominazione suggerisce un tentativo di posizionare il prodotto in una fascia di mercato più accessibile per una maggiore fetta di pubblico.

L’utilizzo del titanio, però, fa sorgere alcune domande. Sebbene questo materiale sia noto per la sua leggerezza e resistenza, è anche piuttosto costoso. Considerando il fatto che Apple stia cercando di ridurre il costo totale del dispositivo, dovrà essere in grado di bilanciare al meglio l’utilizzo dei materiali: il gioco deve valere la candela.

La sfida principale, dunque, sarà quella combinare efficacemente innovazione e praticità. Se Apple riuscisse a rendere il Vision Pro 2 (o “Vision Air”) più leggero e meno costoso, potrebbe aprire le porte a un mercato più vasto, superando uno dei principali ostacoli che hanno limitato l’acquisto del modello originale.