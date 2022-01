Apple festeggia un anno all'insegna del SoC Silicon M1

Apple celebra un anno di M1 con una maglietta speciale destinata agli ingegneri che hanno lavorato con successo al primo processore per PC Mac.

Ecco il premio di Apple per i suoi ingegneri

Il 2021 ha segnato il primo anno completo passato all'insegna dell'Apple Silicon, ed è stato un anno di grande successo grazie alle prestazioni di vendite dei nuovi iMac colorati e alla nuovissima gamma MacBook Pro. Per celebrare il successo ottenuto finora dal chipset in questione in tutte le sue derivazioni (standard, Pro e Max), l'OEM di Cupertino sta regalando ai suoi ingegneri una speciale maglietta.

Andy Boretto, un senior software engineering manager di Apple, si è rivolto a Twitter per condividere un'immagine della maglietta e una nota di accompagnamento. “Ogni tanto succede qualcosa che cambia tutto“, si legge nella nota. “Congratulazioni e grazie per aver contribuito a rendere possibile l'Apple M1!“

Boretto ha aggiunto nel suo tweet di essere orgoglioso non solo di aver lavorato alla transizione di Apple da PowerPC a Intel, ma ora anche alla transizione da Intel a Apple Silicon.

Naturalmente, molti di questi ingegneri stanno ottenendo qualcosa di più della speciale maglietta con chip M1. Come riportato da Bloomberg la scorsa settimana, alla fine dell'anno Apple ha emesso diversi incentivi ad alcuni dei suoi migliori dipendenti. Secondo quanto riferito, questi bonus spaziavano dai $ 50.000 fino ai $ 180.000 in alcuni casi, e gli ingegneri responsabili della creazione dei processori Silicon M1 erano tra i dipendenti a cui era stato concesso il “regalo”.

Guardando al 2022, ci sono alcuni annunci relativi ad Apple Silicon da aspettarsi, tra cui il nuovo hardware Mac Pro e l'iMac Pro, un MacBook Air completamente riprogettato e altro ancora.