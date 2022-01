Apple: ecco perché l'azienda non lancerà un pieghevole a breve

Un noto tipster spiega perché Apple sta aspettando un po' di tempo prima di rilasciare un iPhone pieghevole. Con Google Pixel Fold apparentemente prossimo al debutto, questo sembrerebbe il momento giusto per parlare del presunto, anzi, a lungo vociferato, melafonino dallo schermo che si piega.

Perché non ci sarà un iPhone pieghevole per il momento?

Il tipster DylanDKT afferma che la mela sta testando diversi prototipi e questo lo sappiamo da diverso tempo. La domanda, che a quanto pare non è risolta, è se Apple vuole che il suo iPhone pieghevole si trasformi da iPhone a iPad, o che sia un semplice flip phone in stile P50 Pro.

Tipster afferma che Apple non è sicura che la domanda di telefoni pieghevoli sia una tendenza sostenibile nel futuro.

Indipendentemente dal fattore di forma scelto dalla comapgnia, il rilascio di un dispositivo pieghevole con software iOS sembra essere ancora lontano.

Anche se la stessa Samsung ha pubblicato un post sul blog in cui afferma che le consegne dei suoi pieghevoli sono aumentate del 400% l'anno scorso e che i consumatori stanno cambiando brand solo per mettere le mani su telefoni pieghevoli innovativi, l'informatore afferma che la posizione di Apple è ancora titubante: “Ci sono anche preoccupazioni sul fatto che gli smartphone pieghevoli continueranno ad avere un posto nel mercato o cadranno nell'obsolescenza“.

In altre parole, sembra che il colosso di Cupertino non sia sicuro che il mercato degli smartphone pieghevoli possa essere sostenuto nel lungo periodo e che potrebbero non esserci abbastanza consumatori là fuori disposti a spendere un sacco di soldi per questi terminali.

L'insider aggiunge che la preoccupazione di Apple è assicurarsi che un telefono pieghevole “non sia una regressione dall'attuale fattore di forma dell'iPhone“. Altri informatori si aspettano che la mela presenti il foldable non prima del 2023. L'azienda ha richiesto diversi brevetti in merito ma al momento non sembra essere pronta a rilasciare un telefono con questa caratteristica. Cari fan della mela, sembra che ci sia da attendere.