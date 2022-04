Apple: ecco il kit per la riparazione dei telefoni fai-da-te

Sappiamo che in queste ore Apple da poco svelato la disponibilità del suo primo kit di riparazione “fai-da-te”. Gli utenti interessati possono richiedere i manuali di riparazione presso il sito ufficiale della mela e tramite l’assistenza dell’azienda.

Il primo Paese in cui questo kit è disponibile sono, ovviamente, gli Stati Uniti d’America. Grazie al portale di MacRumors però, scopriamo quali sono i pezzi che compongono il suddetto set di strumenti. Grazie a questo infatti, si possono riparare iPhone 12, 13 e SE (2022).

Come funziona il kit di riparazione fai-da-te di Apple?

Stando a quanto si legge, questo kit (a noleggio) comprende due scatole che pesano 36 kg (circa) complessivamente. Una infatti, ha un peso di 19,5 Kg e l’altra di 16,3 kg. Sono box abbastanza large e alte e hanno le ruote per un trasporto facilitato. Il costo del noleggio è di 49 dollari per una settimana. A chi si rivolge questo kit? Semplice: a tutti coloro che non vogliono far riparare il proprio device in un centro assistenza, ma vogliono fare autonomamente.

L’OEM di Cupertino offre 200 parti e strumenti singoli, consentendo agli utenti avanzati di effettuare riparazioni di iPhone 12, 13 e di SE (2022) in casa senza problemi. A fine anno arriverà anche il set per la riparazione “Home Made” per computer Apple Silicon.

Ma facciamo un passo indietro: la compagna di Cupertino ha annunciato la disponibilità del servizio di riparazione self-service dopo averlo annunciato diversi mesi fa. In primo luogo approderà negli USA e solo dopo arriverà negli altri Paesi.

Per avviare la pratica, gli utenti saranno tenuti a scaricare dapprima il manuale di riparazione dal sito ufficiale della società e poi chiedere il kit e ordinare le parti necessarie all’operazione.

Ad ogni modo, Apple afferma di non essere responsabile degli eventuali danni che si andranno a creare nella fase di riparazione. È una pratica che si rivolge esclusivamente agli utenti esperti e consapevoli.

Intanto, se cercate uno dei modelli sopracitati (nuovo) e in sconto su Amazon, vi segnaliamo: